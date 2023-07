Jazz sotto le stelle al Chiostro di San Domenico, Elisa Mini Trio, Michele Marini OrganicTrio e Easy to Love

Sotto le stelle del jazz negli spazi suggestivi del Chiostro di San Domenico la sere del 5, 6 e 7 luglio, con la rassegna a cura dell’associazione Oblò sale prove e la direzione artistica di Marco De Cotiis, nell’ambito della Prato Estate. Si parte mercoledì alle 21.30 con il concerto di Elisa Mini Trio, ovvero Elisa Mini (voce), Nino Pellegrini (contrabbasso), Andrea Garibaldi (pianoforte) e Achille Succi (sax e clarinetto) come ospite sul palco. Giovedì sarà la volta del Michele Marini OrganicTrio, ovvero Michele Marini (sax soprano, contralto, clarinetto), Lorenzo Frati (hammond), Andrea Melani (batteria) e Tommaso Mannelli (sax tenore) e Marco De Cotiis (sax tenore) come ospite. Chiusura venerdì sera con "Easy to Love", il tributo a Massimo Urbani di Mauro Avanzini (sax contralto), Alessandro Lanzoni (pianoforte), Gabriele Evangelista (contrabbasso) e Walter Paoli, (batteria).