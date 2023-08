Jamax, la musica per divertire Nuovo premio per il cantautore

Fabio Giuliani in arte Jamax inizia la sua avventura nel mondo della musica nel 1996 e nel 1997 si impone subito all’attenzione della critica, vincendo Arezzo Wave con il gruppo Parole del profeta, primo gruppo hippop a vincere quel festival. Negli anni collabora con molti artisti come Tormento (dei Sottotono) Bassi Maestro, Riccardo Onori. Una pausa lunga dieci anni e poi il ritorno nel 2016 con il grupp Jek e il produttore Diego Calvetti. La sua curiosità per tutta la musica lo porta anche a comporre colonne sonore per il cinema: Non ci resta che ridere di Alessandro Paci, Uno strano week end al mare di Alessandro Ingrà e Dio è in pausa pranzo di Michele Coppini. "In tutti questi anni c’è un filo conduttore: il divertimento. Chi fa musica dovrebbe divertirsi e far emozionare chi la ascolta", dice. Un lungo percorso suggellato da un premio importante arrivato recentemente, dal festival Palco d’autore di Genova. "De Andrè diceva: se riesco a regalare qualche emozione sono già molto felice – aggiunge –. Con la musica che faccio oggi, riuscire a vincere un premio per le emozioni e per le parole, più ancora che per la musica, è estremamente gratificante". Siamo in estate, tempo di tormentoni. Anni fa un tormentone portava la firma di Fabio per Cristiano Malgioglio: era il brano Notte perfetta. "Cristiano è una persona meravigliosa che mi ha dato la possibilità di esibirmi in palchi importantissimi e mi ha ridato la voglia di mettermi in gioco – racconta –, di continuare a fare quello che ho sempre amato fare, la musica, alla mia maniera. Gli devo molro".

Jamax è già al lavoro con un nuovo album. "Ho scritto sei brani e ovviamente mi occuperò anche della regia dei video – spiega –. E’un album che conterrà tutto il mio mondo con in più una vena rock and roll perché ho voglia di saltare nuovamente sul palco. Sto poi scrivendo anche per una ragazza di diciotto anni che si chiama Edilyne, per proporla a Sanremo Giovani". Nelle scorse settimane per Fabio un successo anche a Prato: lo spettacolo dedicato a Francesco Nuti, realizzato con Niccolò Storai e Stefano Simmaco "E’ stata una esperienza bellissima ed emozionante – conclude – un progetto che era nato quando Francesco era sempre in vita. La sua comicità poetica era fantastica, riusciva a far riflettere con il sorriso".

Federico Berti