Itinerari tra cultura e buon cibo Le date di FareArte per l’autunno

Nel lungo e ricco calendario di Eat Prato Walking sta riscuotendo un buon successo la proposta dell’associazione culturale FareArte, presieduta da Rossella Foggi, che ha ideato una serie di percorsi sul territorio. "Arte e natura... il buon cibo del nostro territorio" è il tema del cartellone proposto da FareArte. La prima data, quella del 10 settembre, ha riscosso un enorme successo di prenotazioni: domenica alle 10.30 , infatti, è previsto l’itinerario " La Calvana dei Borghi e delle antiche Pievi", un percorso alla scoperta di Montecuccoli, un insediamento di antiche origini nel comune di Barberino di Mugello sul versante della Calvana verso la Val di Bisenzio, e della Pieve di San Michele Arcangelo, testimoniata sin dal X secolo. Sarà l’occasione anche per visitare il Borgo di Mezzana, un tempo abbandonato e recentemente ristrutturato grazie al Progetto "Tutto è vita". Ecco le altre date, alle quale possiamo già iscriverci: domenica 24 settembre alle 9.30 "Non solo il... Magnifico" alla scoperta delle Cascine di Tavola, passeggiata guidata nel parco fino al ponte Manetti e ritorno, in occasione della Festa della Via Medicea; domenica 8 ottobre alle 9.30 "Di Villa in Villa …da Carmignanello a Gricigliana: antiche storie di un paese e della sua comunità"; sabato 28 ottobre alle 15.30 "Da Porta a Porta", un itinerario nel centro storico di Prato alla scoperta delle porte di accesso in città attraverso le mura medievali; sabato 11 novembre alle 15.30 "I luoghi dell’acqua: alla scoperta delle fontane" e sabato 25 novembre sempre alle 15.30 "Fabbriche raccontano storie: eatPrato incontra TiPO".

Info, prenotazioni e iscrizioni: tel. 335 5312981 [email protected]