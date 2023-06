Italia Viva, Pronto Soccorso e Servizio 118 a Prato insostenibili

La situazione del pronto soccorso e del servizio 118 a Prato è insostenibile. Ed è assolutamente inaccettabile che il segretario pratese del Pd Marco Biagioni e l’assessore regionale Simone Bezzini del Pd si limitino a un confronto politico all’interno del loro partito, invece di agire con decisione e coinvolgere tutte le forze di maggioranza. Evidentemente sulla sanità locale un problema c’è. Come Italia viva siamo stati i primi a richiedere un dibattito politico in consiglio comunale ma senza una risposta, il fatto che non abbiamo ricevuto alcuna risposta dimostra un’indifferenza sconcertante verso problemi gravi e urgenti, come il sovraffollamento, i tempi di attesa insostenibili, la cronica carenza di personale e risorse. È assolutamente frustrante come la nostra volontà di contribuire a trovare soluzioni venga ostacolata da un atteggiamento di indifferenza e immobilismo.

Il confronto tra il segretario Biagioni e l’assessore Bezzini non può ridursi a una mera formalità. Come membri di maggioranza siamo disponibili ad un confronto costruttivo, porteremo il nostro contributo affinché si possano trovare soluzioni percorribili per migliorare la situazione in tempi brevi.

La cittadinanza pratese ha diritto a risposte chiare, concrete e immediate. Basta con le parole vuote, ora servono azioni tangibili e immediatamente efficaci.

Veronica Versace Scopelliti

Coordinatrice provinciale

Italia Viva