Italia Viva: "Multiutility, sì alla Borsa Servono risorse per abbassare i costi"

Mentre fra sindaci e nel Pd ci sono spaccature sempre più profonde sul tema della quotazione in Borsa della multiutility toscana dei servizi pubblici, uno dei possibili alleati dei democratici in vista delle amministrative 2024, cioè Italia Viva, tira dritto in favore della quotazione sul mercato della nuova società di gestione di acqua, energia, gas e rifiuti. "Non abbiamo paura del privato, della Borsa, neppure del mercato, per questo Italia Viva ha sempre votato a favore della delibera sulla multiutility nei consigli comunali o nelle giunte dove è presente – sottolineano i coordinatori provinciali Giancarlo Cecchi e Veronica Versace Scopelliti (foto) –. Il progetto della creazione della multiutility è stato presentato, e in realtà lo è, come una opportunità per il nostro territorio in termini di miglioramento dei servizi e di abbassamento delle tariffe. A monte di questa prospettiva vogliamo credere che ci sia stato un progetto industriale nel quale trovano la loro funzione le risorse finanziarie necessarie per la costruzione degli impianti".

Italia Viva entra nel merito del finanziamento della società. "Quotare in Borsa o meno la multiutility non può dipendere dal pensiero del nuovo segretario regionale del Pd o dai ripensamenti di quello provinciale – aggiungono Versace Scopelliti e Cecchi –. Ma piuttosto dalla struttura del piano industriale che sta a monte del progetto, salvo che questo si dimostri solo un ‘bel’ progetto di spartizione del potere. Essere quotati in Borsa significa poter attingere a liquidità ‘non onerosa’, significa non dover ricorrere al sistema bancario e pertanto non pagare interessi a beneficio, magari, di una riduzione delle tariffe".

Italia Viva chiede così perché Fossi vuole fare marcia indietro. "E’ una questione ideologica oppure ha individuato altre modalità per migliorare quel progetto industriale? Italia Viva ha sempre sostenuto la necessità di una realtà unica dei servizi pubblici perché crediamo che solo così riusciremo ad avere investimenti, realizzare e far funzionare impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti, abbassare i costi. Ma per fare tutto questo la società ha bisogno di ricapitalizzare e quindi la quotazione in Borsa diventa indispensabile. Dire no a prescindere senza proporre un’alternativa non significa dare risposte ai cittadini".