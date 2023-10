Italia Viva & C. verso candidato autonomo

Congresso Italia Viva, un messaggio forte e chiaro: il 73% delle preferenze a Veronica Versace Scopelliti (foto), solo il 25% a Salvatore Conte, 2% schede bianche. La neopresidente, dopo i ringraziamenti di rito e l’onore delle armi reso all’avversario, ha detto: "Vediamo molte sfide all’orizzonte. Italia Viva le affronterà con un proprio candidato sindaco, che non sarà solo portavoce del programma che esce vincente da questo congresso, ma anche delle forze liberali e riformiste che in questo programma si riconoscono, le stesse a cui fa riferimento il nostro leader Matteo Renzi,nel progetto del Centro". Quindi lavori in corso per un terzo polo, in cui mettere insieme Azione, +Europa e altre forze, magari riunite a sostegno di un canditato civico. Per Italia Viva una svolta nei rapporti col Pd. Nello scacchiere dei candidati sindaci da ricordare infine Massimo Taiti e Aldo Milone, che hanno annunciato la discesa in campo. Si vedrà.