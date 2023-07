Italia Viva, ancora bordate ai dem "Piano strutturale senza visione Il Pd non ascolta, confronto inutile"

Fumata nera nel confronto sul piano strutturale fra Pd (il segretario Biagioni e l’assessore Barberis) e Italia Viva. E i renziani adesso vanno all’attacco senza tanti giri di parole. Per loro non solo è sbagliato ipotecare il futuro della città a fine mandato, ma anche alcune scelte, sulla valorizzazione di aree private, sui vincoli di archeologia industriale, dovrebbero essere riviste. Invece i dem non ne vogliono sapere.

"Se essere in maggioranza significa confrontarsi, capire le ragioni degli alleati, individuare i temi di cui la città ha più bisogno, allora a niente è servito il confronto richiesto da Italia Viva al Pd riguardo il nuovo Piano Strutturale. Evidentemente il Pd si ritiene ancora forza politica autosufficiente e maggioritaria e non disponibile ad una condivisione riguardo le scelte di governo del territorio – scrivono in una dura nota i due coordinatori provinciali Giancarlo Cecchi e Veronica Versace Scopelliti – . A nulla è servita la disponibilità di Italia Viva a superare le perplessità già manifestate riguardo l’approvazione di uno strumento di programmazione di cosi grande importanza nella fase finale della legislatura, pur nella consapevolezza che il piano strutturale in vigore “non è in scadenza” come l’assessore Barberis continua a sostenere; non lo dice Italia Viva, ma la legge regionale 652014".

Secondo i renziani non c’è stata "nessuna condivisione sugli argomenti sottoposti all’attenzione di Barberis e del segretario Pd Biagioni, argomenti di buon senso e di buon governo quali quello della valorizzazione delle aree di proprietà pubblica. E’ stato richiesto di effettuare una riflessione sulle aree di proprietà comunale per valorizzarle da un punto di vista urbanistico e conseguentemente economico. Alla domanda “perchè rendere edificabili aree private quando quelle di proprietà comunale, con le medesime caratteristiche ed inserite nello stesso contesto urbano, devono rimanere agricole” non è seguita alcuna risposta".

Neppure "la proposta eliminare ogni vincolo sull’area ex Banci al fine di avviare un dibattito “libero e senza vincoli” riguardo il suo sviluppo ha scosso le convinzioni (quali?) dell’assessore Barberis. Questo è un piano strutturale “preconfezionato”, senza alcuna visione, che si limita a valorizzare aree di privati per la realizzazione di circa 80.000 di nuova edificazione (per lo più capannoni) al quale Italia Viva con convinzione esprime il proprio disaccordo".