Italia-Germania under 20 Il calcio internazionale torna al Lungobisenzio "Una festa per tutti"

Lo stadio Lungobisenzio torna ad ospitare una partita di livello internazionale. Lunedì 27 marzo alle 15 scenderà infatti in campo nell’impianto di via Firenze la nazionale italiana di calcio Under 20 con i pari età della Germania. Si tratta di un match valido per la Elite League, dove tra l’altro gli azzurri sono secondi, staccati di una lunghezza proprio dalla Germania capolista. Ma al di là dell’aspetto agonistico, questa partita significa per Prato tornare al centro dei riflettori sportivi nazionali. Dopo cinque anni di chiusura del Lungobisenzio e un periodo durato un anno di ammodernamento complessivo della struttura, ora lo stadio può finalmente ambire a ospitare match di livello.

"L’indirizzo che mi ero dato nel 2019 di riaprire a tutti i costi lo stadio adesso sta portando i suoi frutti – commenta il fiduciario provinciale del Coni, Luca Vannucci, nonché ex assessore allo sport –. Perché poi quando ci sono le strutture gli eventi vengono da sé. Se invece lo stadio fosse rimasto chiuso, oggi non avremmo avuto la possibilità di portare la nazionale Under 20 a Prato. Certo, al Lungobisenzio resta molto da fare, ma il segnale di un cambiamento c’è". Il contatto per portare l’Italia a Prato è arrivato da un pratese, Giuseppe Galli, fisioterapista della nazionale Under 20 di calcio. Gli azzurri cercavano un impianto nel centro Italia dove giocare la gara casalinga con la Germania e il contatto con Vannucci è stato naturale.

"Da lì ci siamo mossi con il sindaco Biffoni e con Taiti della Figc Toscana riuscendo a metterci in contatto direttamente col presidente Gravina – spiega Vannucci –. Un mese e mezzo fa c’è stato il sopralluogo allo stadio e poi ci è arrivato l’ok dalla federazione all’organizzazione della partita a Prato". Il match per gli azzurrini avrà una particolare valenza, anche perché è l’ultimo test prima dei campionati del mondo di Bali in programma a maggio. A guidare l’Italia in panchina è Carmine Nunziata, affiancato dall’ex serie A Emanuele Filippini. Ad accoglierli a Prato troveranno una città in festa. Il Comune si è infatti mosso con la Figc e con le scuole per portare allo stadio centinaia di bambini e giovani promesse dei vivai calcistici cittadini. L’ingresso sarà gratuito.

Stefano De Biase