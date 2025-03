Italgronda ospita Villafontana. È un ostacolo verso i play-off

Un avversario non certo dei più facili oggi al Pala Keynes per l’Italgronda Futsal Prato che sta inseguendo un posto nei playoff. A far visita alla squadra di Busato e Calamai arriva infatti la seconda della classe, la Polisportiva Villafontana, ma dopo la sconfitta patita nel turno precedente sul campo del diretto concorrente Bagnolo (2-4) che ha interrotto la serie positiva, conquistare i tre punti sarebbe cruciale per tentare di recuperare terreno sul terzetto composto dalla stessa squadra emiliana, dal Boca Livorno e dal Balca Poggese che hanno un solo punto di vantaggio nei suoi confronti.

A confortare l’Italgronda Futsal Prato c’è poi il precedente della partita d’andata, in cui i biancazzurri fermarono sul pari (5-5) lo stesso Villafontana, sul campo di casa dove in questa stagione di punti ne ha lasciati ben pochi agli avversari. Al Pala Keynes il fischio d’inizio sarà alle ore 15.

Queste le altre partite della diciottesima giornata: Boca Livorno-Arpi Nova, Versilia-Bagnolo, Balca Poggese-Futsal Sangiovannese, X Martiri Ferrara-Futsal Torrita, Real Casalgrandese-Mattagnanese.

La classifica della serie B girone C: X Martiri Ferrara 41 punti; Polisportiva Villafontana 33; Bagnolo, Boca Livorno e Balca Poggese 27; Italgronda Futsal Prato 26; Mattagnanese, Arpi Nova Campi Bisenzio e Versilia 24; Real Casalgrandese 21; Futsal Torrita 18; Sangiovannese 6.

