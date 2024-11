Italgronda Futsal sorride in casa

L’Italgronda Futsal Prato si sblocca anche davanti al pubblico amico. Contro la Futsal Sangiovannese arriva la prima vittoria casalinga per i pratesi che dunque bissano il successo – primo stagionale – ottenuto nel turno precedente sul campo dell’Arpi Nova Campi Bisenzio. La squadra allenata dal tandem Busato-Calamai ha vinto 3-1 grazie alle reti del solito Piccirilli, di Ed Daoudy e di Diego Saborido, alle quali per gli ospiti ha risposto solo Sergiete. Grazie alla vittoria ottenuta al Pala Keynes, l’Italgronda Futsal Prato risale la classifica, portandosi in quinta posizione. Questa la formazione vincente contro la Futsal Sangiovannese: Laino, Ed Daoudy, Di Maso, Venturi, Rocchini, Piccirilli, El Gallaf, Donelli, De Stefano, Truschi, Saborido, D’Amico e Giovannini. Gli altri risultati della quarta giornata: Futsal Torrita-Mattagnanese 10-8, Villafontana-Bagnolo 6-6, Real Casalgrandese-Boca Livorno 5-5, Versilia-Arpi Nova 4-1, X Martiri-Balca Poggese 6-4. La classifica del girone C della serie B: Villafontana 10 punti; Futsal Torrita e Versilia 9; Boca Livorno 8; Italgronda Futsal Prato e X Martiri 7; Bagnolo 5; Real Casalgrandese 4; Balca Poggese, Mattagnanese e Futsal Sangiovannese 3; Arpi Nova 0.

M.M.