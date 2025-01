Italgronda a caccia di punti pesanti

Ultimo impegno del girone d’andata anche per l’Italgronda Futsal Prato che in questo caso, però, deve ancora guadagnarsi la qualificazione alla Coppa Italia di serie B. Prima dell’undicesima giornata i pratesi si trovano in quinta posizione, mentre ad accedere al primo turno di Coppa saranno le prime quattro di ogni raggruppamento. Un punto separa i pratesi dalla coppia di squadre che si trovano al terzo posto, Boca Livorno e Villafontana, che in questa giornata si affronteranno. Per operare il sorpasso, dunque, l’Italgronda ha bisogno di battere il Real Casalgrandese nel match che alle 15 andrà in scena al Pala Keynes. L’avversario appare alla portata degli uomini di Calamai e Busato (gli emiliani sono penultimi in classifica), che però oggi non potranno disporre di D’Amico squalificato. Questo il resto del programma: Bagnolo-Arpi Nova Campi Bisenzio, Futsal Torrita-Balca Poggese, Mattagnanese-Sangiovannese, Villafontana-Boca Livorno, X Martiri-Versilia.

Massimiliano Martini