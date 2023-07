Iscrizioni Pre e Post Scuola a Prato: solo online

Ci sarà tempo fino a lunedì 4 settembre per presentare la domanda di iscrizione e agevolazione tariffaria al servizio di pre e post scuola. Si tratta di un servizio rivolto ai genitori che hanno un orario di lavoro che non consente loro di accompagnare o riprendere i figli nel normale orario. E’ possibile richiedere l’anticipo dell’orario di ingresso (pre scuola) o il prolungamento dell’orario di uscita (post scuola). Il servizio è rivolto agli studenti delle scuole statali di infanzia e primaria del Comune di Prato e da quest’anno viene interamente gestito dal Comune (negli anni passati erano le segreterie didattiche degli Istituti comprensivi a raccogliere le domande). Per l’iscrizione basterà accedere al servizio on line sul sito del Comune di Prato.

Chi avesse difficoltà a inviare la domanda può farsi assistere da uno dei Caaf convenzionati. All’interno della domanda è presente una sezione per l’agevolazione tariffaria. La domanda di iscrizione non equivale ad ammissione al servizio. Questa infatti è subordinata, al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto per l’attivazione. L’ammissione al servizio e la data di inizio dello stesso saranno comunicati agli interessati via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di iscrizione. La domanda di iscrizione e agevolazione tariffaria può essere presentata online o in uno dei Caaff convenzionati fino alle 13 di lunedì 4 settembre. Per informazioni mail:

[email protected]