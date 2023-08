Ipotesi, voci e dieci mesi d'attese a Prato: le elezioni del giugno 2021

Dopo il Corteggio. D’estate a Prato si dice spesso così. Ma con ogni probabilità per entrare nel vivo delle candidature per le elezioni di giugno si dovrà attendere l’autunno inoltrato. Non che non se ne parli, al contrario. Cene e incontri più o meno riservati si succedono in città, Versilia, perfino in Vallata. Tutto è però ancora in divenire e sotto traccia. Nel Pd i nomi più accreditati restano quelli della consigliera regionale Ilaria Bugetti e dell’assessore regionale Stefano Ciuoffo. Nel centrodestra tra i papabili ci sono Gianni Cenni, l’avvocato vice coordinatore di FdI, e Rita Pieri, dirigente scolastica e coordinatrice Azzurro Donna Toscana (entrambi ex consiglieri comunali e provinciali, ed ex assessori). E naturalmente il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli che in questa intervista ribadisce: "considero veramente un onore, e un piacere, poter servire così il mio Paese". Alle politiche dello scorso settembre la candidata di centrodestra Erica Mazzetti in città ha staccato il non pratese Tommaso Nannicini del Pd di 7mila voti (41% contro 33%) e Fratelli d’Italia è risultato a sorpresa il primo partito: 27.74% contro il 25.91% del Pd. Dieci mesi sono però lunghi. Chissà.