Iolo, la piscina non riapre Servono lavori di restyling

La piscina di Iolo a fine mese non riaprirà al pubblico. La struttura, mandata ‘in pensione’ lo scorso 7 novembre fra costi energetici insostenibili e necessità di lavori di restyling, era stata ripescata dal Comune come soluzione tampone per fare fronte alla chiusura di via Roma, il cui pallone è crollato il 26 febbraio. I tecnici stavano lavorando per riaprirla al pubblico per lunedì, ma l’esito dei sopralluoghi ha presentato una criticità dietro l’altra, fino a fare prendere la decisione al Comune di non riaprire più la piscina fino a quando non verranno effettuati i lavori. Il primo problema emerso era stato quello agli spogliatoi di Iolo, ritenuti inagibili. Il Comune comunque aveva chiesto ai tecnici di andare avanti lo stesso, sperando almeno di potere utilizzare la piscina. E invece è arrivata una nuova doccia gelata: la cupola ha bisogno di manutenzione e non garantisce la sicurezza del piano vasca. Iolo quindi chiude, e riaprirà solo dopo che verranno effettuati i lavori di manutenzione, propedeutici tra l’altro per dialogare con la nuova piscina olimpionica da realizzare sempre in via Lottini. Gli unici spazi acqua che torneranno a disposizione del mondo del nuovo pratese da lunedì saranno quindi quelli della piscina di via Roma.

Smontato il pallone tranciato dal vento, da lunedì la piscina sarà riaperta in assetto estivo. Si tratta di una soluzione tampone, perché in determinate fasce orarie e a certe condizioni meteo l’impianto non sarà utilizzabile, ma almeno fornirà un piccolo sfogo al settore acquatico. L’altro modo per dare spazio a tutte le discipline e società, sarà quello di riorganizzare gli spazi alla piscina di viale Galilei: tutti staranno un po’ più stretti, ma almeno non si negherà a nessuno il diritto alla pratica sportiva. Il sacrificio chiesto dal Comune durerà circa un mese, visto che l’auspicio è che da maggio la piscina di via Roma sia utilizzabile in qualsiasi fascia oraria con l’aiuto del meteo. "Stiamo facendo il possibile per ridurre al minimo i disagi – precisa il vicesindaco Simone Faggi -, mantenendo un dialogo costante con le società del territorio". Tornando a Iolo, entro venerdì si conoscerà il nome della ditta che seguirà i lavori alla piscina olimpionica. Gli uffici del Comune sono già pronti per le procedure burocratiche, così da arrivare a fine anno con la partenza del cantiere e con il progetto esecutivo. I lavori dureranno fino al 2026.