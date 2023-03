Investita da uno scooter mentre attraversa: donna in ospedale

Brutto incidente ieri mattina poco prima delle 10 in via Roncioni, angolo via Gori. A farne le spese è stata una donna di 47 anni che è stata investita da uno scooter condotto da un ragazzo di 18 anni. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza inviata dal 118 e dall’automedica. Le sue condizioni sono apparse subito serie – anche se per fortuna non è in pericolo di vita – tanto che è stata trasferita al pronto soccorso del Santo Stefano in codice rosso. La donna ha riportato la frattura della mandibola. Il diciottenne, invece, è rimasto praticamente illeso, anche se sotto choc per quanto accaduto. E’ stato portato per precauzione in ospedale in codice verde. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per eseguire i rilievi dell’incidente. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi. Inevitabilmente si sono create lunghe file nella zona vista l’ora e la pioggia battente caduta ieri mattina. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo sullo scooter procedeva su via Roncioni in direzione del Pino quando ha investito la donna che stava attraversando dal ristorante cinese verso Il tabaccaio. L’impatto è stato abbastanza violento: il diciottenne è caduto dallo scooter mentre la donna è rimasta a terra dolorante. Possibile che il giovane non abbia visto il pedone attraversare a causa della ridotta visibilità dovuta alla pioggia. Le code si sono protratte per circa un’ora e la situazione del traffico è tornata a normalizzarsi solo intorno alle 11.