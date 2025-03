Intrecci di note e tessuti preziosi. Che concerto

Contrappunti. Ovvero intrecci di note e di tessuti preziosi. E’ il titolo dell’edizione 2025 dei Concerti di Primavera, la storica rassegna della Scuola Verdi, che inizierà proprio al Museo del Tessuto, per festeggiare i suoi 50 anni. Una collaborazione virtuosa quella tra le due istituzioni culturali, suggellata anche dalla Camerata, che con il suo Ensemble d’archi sarà protagonista del concerto inaugurale. Ogni partitura intesse nel contrappunto fra le sue parti una trama e un ordito capaci di generare un insieme armonico non dissimile da ciò che i singoli fili realizzano quando sono organizzati dal telaio: in entrambi i casi si tratta di composizioni frutto dell’accostamento sagace e sapiente di elementi diversi, capaci di creare un’opera complessa. E bellezza.

A pagina 13