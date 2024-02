"Intimidazioni a un operaio iscritto al sindacato"

"Atto intimidatorio ai danni di un altro operaio della Acca che l’altra mattina ha trovato la propria auto con tutti i vetri distrutti e le ruote bucate. L’auto era parcheggiata sotto la propria casa, a Prato. Anche lui è iscritto al sindacato ed in prima linea nella lotta a caporalato e sfruttamento". E’ quanto denunciano i Sì Cobas che puntano il dito contro l’azienda Acca di Seano, che trasporta abbigliamento, da tempo al centro delle proteste del sindacato.

"Solo due settimane fa un altro operaio della Acca è stato aspettato sotto casa e aggredito da sconosciuti con il volto coperto, facendo arrivare a cinque la conta degli agguati violenti subiti in pochi mesi dai lavoratori iscritti al Cobas in azienda", aggiungono ancora dal sindacato. Per gli altri episodi sono già state sporte denunce in procura e anche in quest’ultimo caso ci si rivolgerà all’autorità giudiziaria.

L’ennesimo episodio è avvenuto a pochi giorni di distanza dal tavolo sindacale di venerdì 16. A quel tavolo l’azienda dovrà formalizzare l’impegno ad allontanare il soggetto individuato come caporale nel magazzino e più volte denunciato come autore di minacce nei confronti dei lavoratori sindacalizzati, fanno spiegato i Sì Cobas.

"Alla Acca la battaglia sindacale, con i recenti scioperi, sta continuando per richiedere un cambio di passo nella gestione dei lavoratori “in appalto” oggi privi di ogni diritto e sotto ricatto tramite l’abuso dei contratti a tempo determinato e part time.

I lavoratori della Acca non possono essere lasciati soli in questa battaglia, a maggior ragione dopo essere diventati bersaglio di atti di violenza ed intimidazione criminale".

I Sì Cobas hanno intenzione di promuovere "una mobilitazione popolare contro il caporalato, lo sfruttamento e la violenza".

"Lanceremo un appello all’associazionismo e alle forze democratiche a schierarsi e partecipare a una manifestazione in cui fare muro al dilagare dello sfruttamento selvaggio e della violenza", concludono i Sì Cobas.