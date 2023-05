Intervento in ritardo Ora controlli

Leonardo Biagiotti

L’intervento di Alia di sabato pomeriggio per ripulire il sottopasso pedonale tra la questura e il parcheggio di McDonald’s è sacrosanto quanto tardivo. Perché si è aspettato tanto, intervenendo dopo una nostra denuncia seguita a segnalazioni, quando da tempo il sottopassaggio era in quelle indegne condizioni? Non solo, anche la questura aveva già avanzato una richiesta di intervento al Comune, così come si è mossa per garantire assistenza umanitaria, attraverso associazioni di volontariato, ai migranti che attendono ore per presentare la richiesta di asilo. Adesso il sottopasso è ripulito e ci sono le telecamere: bisogna controllare che non diventi di nuovo una latrina. E nel caso intervenire subito.