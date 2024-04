Intervento all’avanguardia. E il paziente è già a casa

Un altro intervento chirurgico d’avanguardia al Santo Stefano. Un paziente di 64 anni affetto da tumore all’esofago cervicale e ipofaringe è stato dimesso dopo due settimane di ricovero ed è in recupero post operatorio a casa: è tornato ad avere tutte le funzioni, dalla respirazione all’alimentazione fino al recupero della voce. L’intervento è stato possibile grazie alla collaborazione tra le strutture operative complesse di otorinolangoiatria, diretta da Antonio Sarno, e di chirurgia generale, diretta da Stefano Cantafio (nella foto a sinistra).

"L’intervento – sottolinea il direttore del dipartimento delle specialistiche chirurgiche, Stefano Michelagnoli – è altamente delicato ed eseguito in Toscana unicamente al Santo Stefano. La tecnica, eseguita più volte dall’equipe, in Italia viene svolta estremamente di rado in soli altri tre centri. Il percorso chirurgico e assitenziale, ben strutturato, richiede un ricovero comunque breve per l’entità dell’intervento e della patologia e il paziente, che spesso viene da fuori area e fuori regione, viene dimesso già riabilitato nelle sue funzioni. L’obiettivo è proprio quello di garantire qualità di vita in malattie che spesso presentano recidive e comunque un alto tasso di mortalità".

"I tumori dell’ipofaringe ed esofago cervicale sono estremamente aggressivi che si presentano in fase avanzata perché pauci-sintomatici in fase iniziale – aggiunge Antonio Sarno – Questi interventi vedono la collaborazione della chirurgia vascolare, della chirurgia generale, della neurochirurgia, dell’oculistica e della chirurgia maxillo facciale aziendale per risolvere le problematiche tumorali e ricostruttive dei pazienti complessi e per permettere loro una riabilitazione e una vita normale, garantendo oltre alla sopravvivenza la qualità di vita".

Proprio sulla qualità di vita, continua il chirurgo "si fonda la collaborazione multidisciplinare al fine di permettere, nello spirito del trattamento oncologico di terzo livello, la ripresa delle funzioni del tratto testa collo e cioè respirazione, alimentazione, fonazione, eloquio e aspetto fisico per consentire a questi pazienti il ritorno alla vita di relazione e alle funzioni sociali e lavorative, rese impossibili altrimenti dalla mutilazione del tumore". Infine la soddisfazione di Maria Teresa Mechi, direttrice sanitaria dell’ospedale, per la riuscita dell’intervento e l’attività portata avanti nel nosocomio.

"L’attività chirurgica del Santo Stefano è rilevante sia in termini di volumi che di tipologia di casistica e comprende anche interventi estremamente complessi, che richiedono la capacità di integrare diverse discipline e professioni. Tutto questo consente di offrire ai pazienti le cure e le prospettive di vita migliori".