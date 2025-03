Insieme per parlare di pace. L’incontro di Sinistra ecologista

Oggi negli spazi della Casa delle memorie di guerra per la pace in Piazza San Marco ci sarà "Prima di tutto la pace", un momento di confronto e riflessione sui conflitti che oggi insanguinano diverse aree del mondo. L’iniziativa, organizzata da Sinistra civica ecologista e dal coordinamento pratese Gianni Del Vecchio con l’adesione di Anpi, si articolerà in due momenti.

Alle 15.30 ci sarà incontro dal titolo "Cosa succede nel mondo, cosa fare per la pace": Simone Siliani di Sce coordinerà gli interventi di Alberto Tonini, docente di storia delle relazioni internazionali all’università di Firenze, di Gianni Toma, vicepresidente di Cospe, di Giulia Torrini, presidente di Un Ponte Per e di Marisa Nicchi di Donne Insieme per la Pace.

Alle 17.30 si parlerà dell’impegno delle forze politiche progressiste con Lorenzo Falchi della segreteria nazionale di Sinistra Italiana-AVS, Andrea Quartini, deputato del M5S, e Arturo Scotto, deputato Pd. Il confronto sarà coordinato da Daniela Lastri di Sinistra Civica Ecologista.