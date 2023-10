Inseguono e bloccano auto rubata

L’altra notte, i carabinieri della stazione di Iolo hanno rintracciato e hanno tentato di identificare, inseguendoli, gli occupanti di una autovettura Lancia Y di colore grigio, che si aggirava con atteggiamento sospetto nella zona residenziale di Vergaio. I due uomini alla vista dei militari sono fuggiti, lungo le vie circostanti, per poi successivamente abbandonare il mezzo nei pressi di una abitazione, scappando a piedi nella campagna circostante e facendo perdere le proprie tracce. Il veicolo, poi restituito al proprietario, è risultato provento di un furto ai danni di una persona residente a Montemurlo commesso pochi giorni fa. L’intuito dei carabinieri ha sicuramente prevenuto altre potenziali azioni criminose.L’intensificazione dell’attività di prevenzione, mirata a contrastare il fenomeno delle rapine sul territorio, ha consentito, nei giorni scorsi, ai carabinieri della compagnia di Prato di individuare un’auto di grossa cilindrata parcheggiata nei pressi di un locale di via Saccenti, frequentato di solito da facoltosi cittadini cinesi, apparentemente senza nessuna persona a bordo. Appena i militari si sono avvicinati al veicolo, hanno notato sui sedili anteriori due uomini che tentavano di sottrarsi alla vista dei carabinieri. I due si erano accovacciati e indossavano felpa e cappuccio scuri. I due, quandoi su sono resi conto di essere stati scoperti, hanno ingranato la retromarcia e hanno tentato di speronare l’auto dei carabinieri riuscendo ad allontanarsi a forte velocità. Proprio per l’eccessiva velocità l’auto è finita contro una banchina: i due occupanti sono scesi velocemente e sono scappati facendo perdere le proprie tracce.