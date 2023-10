Carabinieri, inseguimenti a Maliseti e Vergaio. Malviventi in fuga

Prato, 24 ottobre 2023 – Si sono nascosti dentro l’abitacolo per non farsi vedere dai carabinieri, nascondendosi con felpa e cappuccio scuri, ma i militari li hanno scorti all’interno di un’auto di grossa cilindrata parcheggiata vicino a un locale di via Saccenti, a Maliseti. Stavano probabilmente tramando qualcosa perché, appena si sono visti scoperti, hanno ingranato la retromarcia e sono scappati cercando di speronare l’auto dei militari. La folle corsa è finita contro una banchina; i due sono poi scappati a piedi. E’ successo la sera di giovedì scorso.

Invece risale a lunedì sera l’inseguimento a Vergaio di una Lancia Y che aveva destato i sospetti di una pattuglia dei carabinieri di Iolo. A un certo punto le persone a bordo hanno abbandonato il mezzo e sono scappate per i campi. L’auto era stata rubata il 22 ottobre a Montemurlo.