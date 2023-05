Inquirenti a caccia di foto e video

La rissa a colpi di martello, un giovanissimo di appena 14 anni che finisce al Meyer con lesioni alla testa e viene sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Da questo episodio, avvenuto il 21 febbraio scorso ai giardini di via Colombo, e a seguito della denuncia presentata dai genitori dell’adolescente colpito a martellate sulla testa (gli è stato procurato un trauma cranico), alle perquisizioni a raffica con decine di ragazzini portati in Questura e alla caserma dei carabinieri all’alba di due giorni fa. A disporre tali verifiche è stata la Procura minorile nei confronti di una dozzina di ragazzini, tutti minorenni, che avrebbero preso parte alla violenta aggressione avvenuta il 21 febbraio scorso ai giardini di via Colombo. Una rissa a colpi di martello che sarebbe seguita a un’altra aggressione avvenuta il giorno precedente ai giardini di via Boito. Due episodi violenti che erano già arrivati alla ribalta delle cronache e su cui polizia e carabinieri avevano già acceso i riflettori. Da capire i "motivi futili" che hanno acceso così tanta violenza in ragazzi di età compresa fra i 13 e i 17 anni, in parte italiani e in parte cinesi. Le forze dell’ordine escludo che si tratti dell’exploit di baby gang, ma sicuramente adesso si cercano riscontri e ulteriori dettagli , come video o foto, dal vaglio dei telefoni e strumenti multimediali.