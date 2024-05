Inquinamento, i dati. Lite tra schieramenti

I dati Arpat sull’inquinamento in via Vittorio Emanuele a Poggio a Caiano esistono e il senso unico è l’unica possibilità per tutelare la salute. I consiglieri di minoranza Puggelli, Vettori, Pucci e Tasselli tornano sulla riapertura di ponte all’Asse e ponte al Molino. "Palandri – scrivono i consiglieri – ha sostenuto cose false. La prima è che il ripristino del doppio senso sarebbe stato deciso su volontà di Regione nella conferenza servizi del settembre 2023: a quella conferenza la Regione era assente. Non si comprende perché, per sicurezza, sarebbe obbligatorio togliere il senso unico su via Vittorio Emanuele per poi lasciarlo sulle vie Cancellieri e Caiani. Un’altra falsità sta nel negare le rilevazioni Arpat: è gravissimo che un sindaco le ignori".

Il Comune risponde così: "Noi lavoriamo per il bene di Poggio – sottolinea l’assessore Leonardo Mastropieri - e così abbiamo fatto nel ripensare la viabilità. Se dicono che il sottoscritto non sa leggere i dati Arpat invito i consiglieri a fornirci, qualora li avessero, i dati attuali sulle Pm10: le ordinanze del senso unico del 2022 erano state redatte su presunti dati di inquinamento atmosferico ben diversi da quelli ai quali si appellano adesso e che riguardano l’inquinamento acustico. Si tratta di un monitoraggio fatto da Arpat con una centralina, per una settimana, a dicembre 2023 in via Vittorio Emanuele. Verrà ripetuta la misurazione dell’inquinamento acustico sulla via ora dotata di manto fonoassorbente ma i dati non potranno essere paragonati considerando il nuovo assetto viario e che non vedrà, a differenza di prima, la presenza di mezzi pesanti. Non tutte le scelte possono piacere ma sentirsi dire che siamo bugiardi questo no".

M.S.Q.