Innovazione, nuova chiamata da "Prisma"

Ultimi giorni utili per partecipare alla terza "call for action" di Prisma, che seleziona cinque tra startup, micro, piccole e medie imprese, che lavorino per l’innovazione tecnologica del distretto tessile e moda. Le startup selezionate potranno utilizzare gratuitamente per un anno gli spazi di coworking di Prisma e faranno il loro ingresso nel principale network italiano dell’innovazione grazie al contributo di StartupItalia e Nana Bianca. Il progetto Casa delle Tecnologie Emergenti Prisma è finanziato dal Ministero dello sviluppo economico. Sono già 10 le startup che Prisma ha selezionato con le prime due call. Ora una nuova opportunità: la call 2023 è disponibile sul sito https:startupitalia.eucte-prisma. Le candidature possono essere inviate entro il 30 settembre.