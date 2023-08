Inizio settimana a Prato con "Plan 75" ed "Emily"

Continua la programmazione estiva al Castello dell’Imperatore (spettacolo unico alle 21,30). Stasera verrà proiettato un film giapponese che ha fatto discutere, "Plan 75", candidato all’Oscar 2023 come miglior film stranero. Si parla di un argomento difficile: eutanasia gratuita per le persone over 75 per arginare l’invecchiamento della società. Domani invece ecco "Emily", intenso biopic su Emily Bronte. Bravissima l’attrice protagonista Emma Mackey (foto), conosciuta anche per la serie tv Netflix "Sex education". Mercoledì 9 grande serata di festa della scuola di cinema Anna Magnani. Saranno in programmazione i cortometraggi realizzati dagli allievi e dagli insegnanti della scuola di cinema pratese. Ingresso libero.