Inizio lavori per la Piscina Olimpionica di Prato, Prevista la posa della prima pietra a gennaio 2023

Dopo avere assegnato lo scorso aprile al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Ferraro di Lamezia Terme e da Elleemme di Napoli l’appalto integrato per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, adesso c’è una prima data a Iolo per il cantiere propedeutico alla realizzazione della piscina olimpionica. A luglio, infatti, inizieranno i carotaggi nell’area, necessari per poi procedere con l’apertura vera e propria del cantiere. Per completare le fasi iniziali servirà tutto il 2023: il Comune (nella foto il vicesindaco Faggi) infatti spera di poter effettuare la posa della prima pietra fra dicembre e gennaio. Da lì, due anni e mezzo di lavori, per giungere nel giugno 2026 al completamento dell’opera e ai relativi collaudi. La base d’appalto era di 16 milioni, di cui 6,5 milioni stanziati tramite Pnrr e il resto del Comune. Il ribasso è stato però del 17% sul cantiere e quindi l’amministrazione comunale arriverà a risparmiare un paio di milioni rispetto alla previsione iniziale.