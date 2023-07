Iniziative in nome di "Cicci" Il ricavato in beneficenza

Continuano le iniziative di beneficenza in memoria di Cicci, "il cane ’pratese’ più anziano del mondo" scomparso di recente. Giovedì 3 agosto si svolgerà a San Quirico Valleriana, il paese fantasma cinto dalle sue mura sul poggio della Svizzera Pesciatina, il paese si ripopola dei suoi abitanti e di turisti, in estate e per eventi particolari. Ivana Tram, organizzatrice e madrina dell’evento, presenterà i concorrenti che ironicamente si sfideranno in una vera e propria “Corrida” con le esibizioni più svariate. L’intero ricavato andrà in beneficenza al “Rifugio del cane di Pistoia” per il sostentamento degli ospiti della struttura. L’evento si svolgerà nel cuore del paese sulla terrazza de "La Castella del Turista". Info e prenotazioni:

331 480 6416.

Ivana Tram sarà inoltre la testimonial del red carpet della 28° edizione del "Premio Lunezia", il 10 agosto dalle 21.30 in piazza Gramsci ad Aulla. Ivana Tram sarà portavoce di un messaggio contro maltrattamenti e abbandoni di animali.