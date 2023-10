Ingresso di Fiordelli a Prato: 69 anni di emozioni

"Al mio amatissimo popolo pratese, la testimonianza particolare di affetto per aver trovato in voi, sin dalla mia venuta nel lontano 17 ottobre 1954, tanta bontà e fede".

Così il vescovo Pietro Fiordelli, il primo di Prato e il più giovane d’Italia (aveva appena 38 anni quando venne qua), in un ottobre meno radioso di quelli attuali ma ricco di luce per la primogenitura di un vescovo

in Prato. "Però dove ti hanno mandato..." lo aveva commiserato un sacerdote prima della partenza da

Città di Castello: Prato nell’immaginario della verde Umbria era culla di comunisti incalliti, dove il vangelo più noto era quello secondo Lenin. E invece fu amore a prima vista: mai vista tanta folla come allora, 69 anni fa, quando Fiordelli fece il suo ingresso

in Duomo. Poi la cordialità del sindaco Giovannini, le prime visite all’ospedale, le messe nelle fabbriche con un altare eretto fra le casse, i rotoli degli stracci, i sacchi, le macchine, un fiore per l’altare. E il pellegrinaggio nelle varie parrocchie a conoscere la nuova terra negli angoli più lontani e nelle espressioni diverse, con il tessile a farla da comun denominatore, con una partecipazione corale nelle fabbriche per un empito soprattutto religioso, ma anche per far sentire Fiordelli uno di loro, riscattando il proprio orgoglio di indipendenza e di crescita anche con l’arrivo del primo vescovo. La diocesi di Prato, che conta oggi circa

80 parrocchie, ha mantenuto negli anni questo cordone ombelicale con la città attraverso vescovi di grande ispirazione sociale e umanitaria: dopo Fiordelli, Gastone Simoni, Franco Agostinelli ed oggi Giovanni Nerbini. Il referente primo fu appunto Fordelli, il vescovo giovane, permeato di spiritualità e di fede quasi ascetica (ricordare l’anatema contro i concubini, che gli costò tante pene) che s’innamorò di Prato e ne fu ripagato dai concittadini. E’ in questo fondamento fideistico, che si colloca anche la commozione di Fiordelli e del suo popolo nel ricevere papa Wojtyla, a coronamento di una conduzione pastorale in cui tutta Prato finì col mostrare

un rapimento inatteso.

Roberto Baldi