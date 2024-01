"Ingiusta detenzione per 11 mesi". Risarcimento da 80.000 euro

E’ stato detenuto per 11 mesi (cinque in carcere e sei ai domiciliari con braccialetto elettronico) nell’ambito di una inchiesta sul caporalato. Ebbene, dopo sette anni lo Stato gli ha riconosciuto un risarcimento di 80.00 euro per "ingiusta detenzione".

Si tratta di Ahmed Gulzar, pachistano di 62 anni, assistito dall’avvocato Stefano Belli, accusato da un marocchino che venne investito da un furgone dopo aver denunciato i suoi caporali.

I fatti risalgono al 2017 quando il marocchino lavorava a nero in alcuni campi. Un giorno cadde da una scala mentre stava lavorando. Il caporale lo portò in ospedale e lo scaricò di fronte al pronto soccorso intimandogli di dire ai medici che si era fatto male in casa. In realtà, il marocchino denunciò il fatto e spiegò che era stato ingaggiato a nero per lavorare in alcuni campi. Dalla denuncia dell’uomo, è partita una maxi inchiesta per caporalato che all’epoca fece molto scalpore. Dopo qualche giorno, però, il marocchino venne investito da un furgone. La vittima fece il riconoscimento fotografico indicando i due uomini che sarebbero stati sul mezzo: fra questi c’era anche Ahmed Gulzar. Il pachistano fu arrestato e rimase in regime di detenzione per ben 11 mesi. La procura dispose, però, l’incidente probatorio da farsi nel contraddittorio delle parti perché si trattava della parola del marocchino contro quella dei due pachistani. Ahmed Gulzar infatti si è sempre dichiarato innocente.

In realtà, l’incidente probatorio non si è mai tenuto in quanto la richiesta del pm (che nel frattempo si era trasferito in un’altra sede) non venne mai trasmessa all’ufficio competente del tribunale. Così Ahmed Gulzar fu rinviato direttamente a giudizio. Il processo è finito a inizio 2019 con l’assoluzione dei due imputati dall’accusa di tentato omicidio del marocchino. In particolare, l’avvocato Belli ha dimostrato come il suo assistito fosse da tutt’altra parte il giorno dell’investimento del marocchino.

A quel punto l’avvocato Belli ha fatto istanza alla Corte di Appello perché venisse riconosciuta al suo assistito l’ingiusta detenzione: quegli undici mesi di vita passati fra il carcere e i domiciliari nonostante non avesse nulla a che fare con l’accusa.

La Corte di Appello ha rigettato la richiesta ma l’avvocato è andato fino in fondo. Si è rivolto alla Cassazione che invece gli ha dato ragione. Così, nei giorni scorsi, l’uomo è stato contattato dalla Stato per il risarcimento fissato in 80.000 euro.

Laura Natoli