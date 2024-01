Ingegnere meccanico per disegno e progettazione

1 INGEGNERE MECCANICO

Una ditta di Prato sta cercando ancora un ingegnere meccanico o robotico con esperienza pregressa nella gestione di progetti meccanici. La risorsa dovrà possedere competenze legate all’utilizzo di programmi per progettazioni tipo "top - solid" o "solid works" e per disegno e progettazione meccanica e affini. Necessario il conseguimento del diploma di laurea in ingegneria, ai fini della selezione. Orario lavorativo a tempo pieno, l’impresa proporrà al candidato un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. Patente di guida: B (Rif.:PO-211759)