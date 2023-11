Ingegnere ambientale disponibile a trasferte

1 INGEGNERE AMBIENTALE

Un’azienda di Prato sta cercando ancora un ingegnere ambientale neo-laureato. La risorsa si occuperà di sopralluoghi per pratiche ambientali sui territori di Prato, Pistoia e Firenze, della stesura delle successive relazioni e del rilascio di autorizzazioni. Sono richieste la laurea magistrale in ingegneria ambientale e la conoscenza del pacchetto Ms Office e di AutoCad, per elaborazione planimetrie. Il candidato lavorerà soprattutto sul territorio pratese, ma è richiesta espressamente la disponibilità per trasferte giornaliere a Pistoia e Firenze. Eventuali esperienze pregresse nella mansione sono gradite, ma non necessarie ai fini della selezione. L’impresa propone un contratto di lavoro "full time", a tempo determinato. Patente di guida: B (Rif.:PO-203339)