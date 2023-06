Infortunio nella galleria Operaio travolto da carro

Un grave incidente sul lavoro è avvenuto attorno alla mezzanotte fra mercoledì e giovedì all’interno della galleria ferroviaria all’altezza di Vernio, lungo la linea Direttissima (Prato-Bologna) dove sono in corso i lavori per il potenziamento della linea per adeguare la tratta al trasporto merci. Un operaio di 48 anni, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un carrello che stava procedendo sulle rotaie trasportando materiale pesante, rimanendo gravemente ferito.

L’uomo, di nazionalità algerina, è dipendente di una ditta che sta effettuando lavori sulla Direttissima per conto delle ferrovie dello Stato. Il 48enne avrebbe riportato ferite molto serie alle gambe. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. E’ stato chiesto l’intervento del 118 che ha inviato un’ambulanza. I sanitari sono entrati dentro la galleria e hanno recuperato l’uomo portandolo all’esterno dove è stato fatto arriva l’elisoccorso da Bologna. L’operaio è stato poi trasportato d’urgenza al Cto a Firenze in codice rosso.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri della vicina stazione di Vernio. E’ stato informato anche il pm di turno, Carolina Dini, che ha affidato le indagini agli ispettori del dipartimento di prevenzione suoi luoghi di lavoro dell’Asl. I tecnici hanno fatto i primi sopralluoghi cercando di accertare se fossero state rispettate tutte le norme sulla sicurezza. Non è infatti chiaro come abbia fatto l’algerino a essere investito dal pesante vagone: forse è scivolato o forse non aveva visto che era in movimento. Le sue condizioni sono molto serie anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo i rilievi dei tecnici dell’Asl, i lavori sono ripartiti. Il cantiere per il potenziamento della linea va avanti da anni ma solo dallo scorso fine settimana la tratta è stata completamente chiusa per consentire l’avanzamento del cantiere che non è stato sequestrato.

Intanto sull’accaduto sono intervenuti i sindacati. "Il lavoratore è rimasto gravemente ferito a seguito del trascinamento sotto le ruote di un carro del convoglio di cantiere. Ancora una volta siamo a denunciare l’ennesimo grave infortunio sul lavoro, avvenuto in un contesto particolarmente complesso, con numerosi carrelli e macchine operatrici, circolanti in quell’area cantiere", fanno sapere le segreterie regionali toscane dei sindacati Filt - Fit - Uilt. "In attesa che le autorità facciano chiarezza sulle circostanze – proseguono –, non possiamo esimerci dal ricordare che lavorare di notte, in un ambiente chiuso come una galleria, con polveri e fumi che riducono la visuale, aumenta i rischi per gli addetti impegnati in queste lavorazioni, ragion per cui occorre ribadire la necessità della vigilanza, da parte delle aziende coinvolte, nel fare applicare regole e norme di sicurezza, nello specifico in riferimento ai cantieri di manutenzione ferroviari". "Altro elemento fondamentale è la formazione che tutti i lavoratori devono avere – concludono – invitiamo tutti a una profonda riflessione".