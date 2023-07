Influenze dall'Oriente a Prato: Al Museo del Tessuto

E’ in programma stasera "L’Oriente intorno a noi", appuntamento al museo del tessuto in collaborazione con il consorzio Pratotrade. L’inizio della serata è previsto per le 19.

L’art director trend magazines e textile print designer Elisabetta Scarpini illustrerà al pubblico il modo in cui si possono sviluppare tendenze per la progettazione tessile, traendo ispirazione dal patrimonio culturale in tutte le sue manifestazioni.

Un dietro le quinte del lavoro del designer tessile, quindi, con tema centrale l’Oriente: un viaggio fotografico fra passato e presente, fra tradizione e modernità, che racconta le suggestioni e le influenze che la cultura orientale ha esercitato e continua a esercitare su di noi.

Al termine della conferenza di Scarpini i partecipanti avranno la possibilità di visitare liberamente la mostra Kimono al museo deel tessuto.

Per info e adesioni: [email protected]