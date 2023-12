Influenza e covid, migliaia a letto: "Siamo arrivati quasi al picco"

L’influenza di stagione sta mettendo a letto i pratesi di ogni età. "Siamo già quasi al picco che ci si aspettava nei giorni delle festività natalizie. Stanno circolando sia il virus di stagione che altri tipi di virus. Non ultimo il covid". La conferma che l’ondata del male stagionale è arrivata con forza nei giorni precedenti il 25 dicembre è Niccolò Biancalani, segretario della Fimmg (Federazione medici di medicina generale) della Toscana.

"Ogni giorno noi medici di famiglia compiliamo dai 30 ai 40 certificati per influenza a cui si aggiungono anche quelli per covid – specifica Biancalani – si potrebbe dire di essere quasi in un ’finto’ lockdown con i dovuti distinguo. Certo è che una grossa fetta di popolazione pratese è costretta a letto dal malanno stagionale".

Quali sono i sintomi e come curarsi? "In genere il malessere inizia con febbre, anche alta, che può durare dai 4 ai 5 giorni, se siamo in presenza di influenza. Se invece abbiamo contratto il virus del covid, allora i giorni con la temperatura alta possono essere da uno a due. Poi lo stato febbrile può essere accompagnato da dolori articolari, raffreddore e mal di gola, oltre che disturbi gastrointestinali – prosegue il segretario della Fimmg – Una volta usciti da questi classici sintomi, rimane in genere una tosse che può essere sicuramente fastidiosa, ma non preoccupante". La cura è con la classica tachipirina ed antinfiammatori (per chi non ha allergie particolari ai farmaci). E poi il consiglio ’antico’: stare in casa ben coperti o meglio a letto ed assumere bevande e tisane calde. "La circolazione dei virus si moltiplica in questi giorni di festa, considerati i ritrovi in ambienti chiusi tra persone per gli scambi di auguri – riflette Biancalani – Valgono le norme di prevenzione solite, come il lavarsi spesso le mani".

Biancalani indica anche un comportamento corretto che è auspicabile venga tenuto dai cittadini. "Per i più giovani è sufficiente seguire queste linee di cura – aggiunge – A meno che non si manifestino complicazioni respiratorie, consiglio di non andare ad ingolfare gli ambulatori della continuità assistenziale (ex guardia medica) né tanto meno il pronto soccorso ospedaliero. Diversa è la questione se si tratta di persone anziane e fragili: in questi casi va valutato bene anche la necessità di rivolgersi ai professionisti in turno soprattutto nei giorni delle festività, quelle da bollino rosso. Ricordo, infatti, che i medici di famiglia non saranno reperibili da sabato 23 fino a martedì 26 dicembre". Dunque quattro giorni in cui non è escluso che altre strutture sanitarie, vedi il pronto soccorso o la guardia medica, possono venire prese d’assalto. "Bisogna seguire le poche regole che ho indicato precedentemente. Si sa che l’influenza lascia la tosse come strascico e può durare anche diversi giorni. L’invito è a non abusare nell’utilizzo di presidi sanitari, a meno che non ce ne sia l’urgenza a fronte di pazienti con patologie croniche o, comunque, fragili che si spera che si siano vaccinati per attenuare la sintomatologia influenzale o del covid".

Sara Bessi