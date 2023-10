Maltempo, infiltrazioni in una scuola. Due aule sono inagibili

Prato, 27 ottobre 2023 – I temporali delle ultime ore non hanno lasciato indenne la città. Dopo i disagi alla circolazione con la chiusura dei sottopassi cittadini ieri mattina ci sono state infiltrazioni d’acqua alla scuola media Don Bosco rendendo inagibili due aule e convincendo parte degli studenti a tornare a casa. L’acqua è filtrata dal tetto provocando danni al corridoio e in due aule del secondo piano.

Durante la mattinata c’è stato anche qualche problema all’impianto elettrico con la corrente che è saltata più volte. Alcuni studenti hanno così preferito chiamare i genitori e tornare a casa piuttosto che restare nella scuola allagata, nonostante il dirigente Roberto Santagata avesse fatto spostare gli alunni al piano terra fin dalle prime avvisaglie di infiltrazioni.

"Mi dispiace per le famiglie che sono dovute venire a prendere i figli, i ragazzi sono stati subito messi in sicurezza al piano terra dell’edificio – spiega il dirigente –. Purtroppo le forti piogge hanno creato delle infiltrazioni al secondo piano, in particolare nel corridoio e in due aule. Abbiamo immediatamente avvertito i tecnici del Comune che hanno effettuato un sopralluogo per la sicurezza e anche gli elettricisti hanno controllato l’impianto, visto che l’acqua era infiltrata all’interno della scuola". L’istituto è aperto, anche per oggi, in via cautelativa. Gli studenti delle due aule dove si sono verificate le infiltrazioni saranno sistemati nel teatro e nella biblioteca della scuola così da evitare problemi.

"Alla scuola Don Bosco sono in corso lavori di adeguamento sismico dell’edificio, il primo lotto di lavori è terminato e adesso è in corso il secondo", spiega l’assessore all’istruzione Ilaria Santi. "Le infiltrazioni sono state causate dai cantieri in corso perché sulla copertura non sono potuti terminare i lavori proprio a causa del maltempo. Abbiamo già in programma la sistemazione della zona del tetto dalla quale l’acqua è filtrata, appena ci sarà una tregua dalle piogge. Probabilmente durante questo fine settimana sarà possibile intervenire".