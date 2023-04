"Infermieristica, docenti non pagati dal 2017"

Sono una quindicina i docenti pratesi dei corsi universitari di infermieristica che attendono di essere pagati dalla Regione Toscana, reclutati attraverso l’Asl Toscana Centro. Un fenomeno denunciato dalla Cisl Funzione pubblica Toscana e che interessa alcune decine di persone, professionisti della sanità: le cifre che debbono essere ancora corrisposte vanno da duemila a cinquemila euro a testa. E ora in diversi stanno pensando di abbandonare le docenze.

"Ad oggi - spiega Mauro Giuliattini, reggente della Fp-Cisl Toscana - risultano non pagati, dal 2017 in poi, gli emolumenti dovuti, da parte della Regione Toscana, a quei professionisti reclutati tramite la Asl per svolgere le docenze al corso universitario in Infermieristica. Abbiamo scoperto questa ennesima dimostrazione di come la Regione Toscana tratta i professionisti della sanità, che andrebbero invece incentivati e stimolati. Stiamo verificando l’entità della cosa, ma a quanto ci risulta al momento si tratta di diverse decine di persone (solo a Prato sono quindici) con cifre che vanno dai due ai cinquemila euro a testa".

"Oltretutto - continua Giuliattini - abbiamo avuto conferme, da parte di chi svolge attività di docenza, della volontà di rinunciare a proseguire con questa attività. Sarebbe un ulteriore problema per una sanità che ha l’urgenza di formare nuovi professionisti, che già mancano. Un corto circuito mortale per il nostro sistema".

Partendo dall’assunto dell’importanza della formazione, Cisl ricorda che come organizzazione sindacale "siamo impegnati a salvaguardare il sistema sanitario pubblico della Toscana e chi ci lavora: per questo tuteleremoi lavoratori che si sono rivolti a noi". Infine Giuliattini ricorda anche un risvolto pratico che ha poi ricadute sul lavoro di questi professionisti: "Quando vengono chiamati a fare da relatori per una tesina, questi professionisti sanitari, devono prendere ferie o permesso: al danno si aggiunge così la beffa. E’ davvero troppo".

