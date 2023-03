Infermieri in rivolta "Pronti alle dimissioni Situazione insostenibile Chiediamo assunzioni"

Dopo i medici dei pronto soccorso della Toscana in rivolta per i carichi di lavoro ormai insostenibili, adesso è il turno degli infermieri ospedalieri. La lettera firmata da 288 professionisti ha dato fiato al malcontento dei dipendenti del comparto e a farsene portavoce è il NurSind toscano, il sindacato delle professioni infermieristiche.

"Il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore Simone Bezzini – spiega il coordinatore regionale Giampaolo Giannoni – conoscono le difficoltà affrontate ogni giorno dal personale infermieristico che presta servizio all’interno dei pronto soccorso toscani". E se dopo la lettera aperta dei medici, "la Regione ha deciso di correre ai ripari", Nursind si dice contento di tali provvedimenti perché confermano "la presa di coscienza che quello in pronto soccorso vada considerato come un lavoro usurante". E il coordinatore Giannoni aggiunge che "a questo punto è bene che la Regione sappia che se per ottenere qualcosa bisogna minacciare le dimissioni in massa, anche gli infermieri toscani sono pronti a intraprendere questa strada. E sono molti quelli che negli ultimi mesi l’hanno fatto, esasperati dalle condizioni di lavoro e di vita". A livello locale, pare che non ci siano segnalazioni di dimissioni già avvenute, anche se nei mesi scorsi, in altre realtà, si è assistito ad alcuni licenziamenti di chi ha preferito accettare le offerte del privato, che garantisce una qualità di vita differente. Uno dei problemi a Prato pare che sia piuttosto la carenza di operatori socio sanitari (oss), mentre la riapertura di alcuni letti nei reparti interni ospedalieri crea difficoltà nella copertura dei turni.

Giannoni annuncia di aver chiesto "un incontro urgente alla Regione per definire in modo organico le criticità che vediamo ogni giorno non solo nei pronto soccorso della Toscana, ma in quasi tutti i reparti e i servizi, compresi quelli territoriali, i cui modelli assistenziali non potranno decollare senza un piano di assunzioni dedicato. Per questo chiediamo un nuovo bando per assunzione di infermieri a tempo indeterminato prima dell’estate".

Di pensiero differente è Mauro Giuliattini, reggente della Cisl Fp della Toscana. "A dimettersi non dev’essere chi nella sanità toscana lavora, ma chi l’ha portata a questo livello. Piuttosto che minacciare le dimissioni in ordine sparso si pensi a una grande manifestazione a difesa della sanità – sostiene – Perché la situazione della sanità toscana è grave e si rischia di arrivare a un punto di non ritorno".

Secondo Giuliattini "da mesi la Cisl-Fp Toscana sta denunciando che negli ospedali, non solo nei pronto soccorso, la situazione è diventata insostenibile. Bisogna sfruttare ogni possibilità per assumere i professionisti sanitari e gli oss necessari, perché la sanità toscana non cada nelle mani del privato, e bisogna chiedere le internalizzazioni e le conseguenti assunzioni che la legge permette in questo caso".

"Per questo - conclude il responsabile Cisl-Fp Toscana - le dimissioni non le devono rassegnare i professionisti della sanità, ma coloro i quali hanno portato la sanità a questo livello. Pensiamo che invece delle dimissioni sia più utile una grande manifestazione a difesa della sanità e contro chi si è dimenticato degli ‘eroi’ che hanno salvato centinaia di migliaia di cittadini. Noi non ce ne siamo dimenticati e crediamo neppure i cittadini toscani".

Sara Bessi