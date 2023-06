Infastidisce quattro donne in centro Quarantenne fermato da vigilessa

Da Prato è venuto ad "esibirsi" a Poggio a Caiano, cercando anche prestazioni sessuali da una barista. Pausa pranzo movimentata l’altro giorno in centro a Poggio, finita con la denuncia di un 39enne, italiano, residente a Prato, per atti osceni in luogo pubblico. Tre donne, lavoratrici di banca, una volta finito di mangiare in una tavola calda stavano rientrando in ufficio quando, giunte in via Garibaldi, si sono trovate davanti un uomo con la cerniera dei pantaloni aperta, intento a masturbarsi. Le tre impiegate sono rimaste pietrificate, ma i negozi in quel momento erano tutti chiusi e non hanno pensato di chiamare subito col cellulare le forze dell’ordine.

Si sono allontanate fino a quando non hanno trovato un passante che le ha viste sconvolte e impaurite, così ha chiamato la polizia municipale. Quando la vigilessa di pattuglia è arrivata in via Garibaldi dell’esibizionista non c’era più traccia, anche perché era già passato un po’ di tempo. La vigilessa però non si è data per vinta ed ha continuato a girare per strade e giardini del centro, avvisando anche la stazione dei carabinieri. L’uomo, nel frattempo, aveva raggiunto un bar, sempre in centro, gestito da cittadini cinesi. In quel momento dietro il bancone c’era soltanto una barista. Questa volta le sue intenzioni sono andate oltre l’esibizione sul posto: l’uomo ha esplicitamente offerto del denaro alla ragazza per avere una prestazione sessuale e si è sbottonato nuovamente i pantaloni. A quel punto la barista ha reagito in modo energico, cacciandolo fuori dal locale e continuando a urlare contro di lui in strada.

La vigilessa era nelle vicinanze e si è precipitata al bar intimando all’uomo di fermarsi e identificarsi. Nel frattempo ha anche allertato i carabinieri. Il 39enne non ha avuto alcuna reazione, anzi ha rivolto parole di scuse alla barista e alla vigilessa. Poi ha aggiunto: "Lo sapevo che sarebbe finita così". I carabinieri lo hanno portato in caserma per l’identificazione e la denuncia.

"Il pattugliamento delle strade continua sempre – sottolinea il comandante della municipale Matteo Maria Berti – In questo caso l’agente, con determinazione, ha continuato a cercare l’uomo per le vie di Poggio. Ricordo che è importante segnalare con tempestività questi episodi".

M. Serena Quercioli