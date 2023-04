Industrie e turisti Prato modello da esportare

Tipo diventa Festival. La prima edizione della kermesse che valorizza storia, cultura, tradizione e contemporaneità del più grande distretto tessile d’Europa, è anche un’occasione per riflettere sul turismo industriale in generale, sia a livello locale che regionale, dal punto di vista strategico e culturale. E il cartellone dei convegni, da oggi a sabato 22 aprile, ne è la prova. La conferma, insomma, che Prato è la capitale italiana del turismo industriale, punto di partenza da cui generare politiche efficaci per la riscoperta di un lato insolito del turismo. "Abbiamo accolto con favore l’iniziativa del festival Tipo – commenta Leonardo Marras, assessore all’economia –, è la naturale prosecuzione di un percorso avviato già da tempo di valorizzazione del patrimonio industriale in chiave promozionale". Si parte alle 18, alla Biblioteca Lazzerini, con la presentazione del libro ’Le fabbriche ritrovate. Patrimonio industriale e progetto di architettura in Italia’ (Effigi 2021) di Massimo Preite e Gabriella Maciocco. Modera il direttore del Museo del Tessuto, Filippo Guarini, mentre l’iniziativa fa parte della rassegna Incontri con l’autore della Biblioteca Lazzerini. La mattina di domani il Museo del Tessuto ospiterà l’assemblea nazionale di Erih Italia (European route of industrial heritage) è un’associazione a cui aderiscono i più prestigiosi siti e musei del patrimonio industriale in Europa. Il tema dell’incontro è dedicato alla progettazione degli itinerari del patrimonio industriale in Italia.

Interverranno, tra gli altri, il sindaco Biffoni, l’assessore al turismo, Gabriele Bosi, Ilaria Bugetti (presidente della Commissione cultura della Toscana) ed Edoardo Currà (presidente Aipai). Nel pomeriggio torna protagonista il turismo industriale: ’Turismo industriale in Toscana: siti, progetti e idee in rete’ è, quindi, un incontro sul progetto di valorizzazione del patrimonio industriale toscano in chiave turistica. Il convegno è a ingresso libero con prenotazione consigliata. Si chiude il cartellone dei convegni la mattina di sabato 22 aprile con la città di Prato al centro delle riflessioni: ’Patrimonio industriale e città del futuro. Scenari, sfide e buone pratiche in Italia e a Prato’, convegno organizzato in collaborazione con L’Ordine degli Architetti. Il programma www.pratoturismo.it.