Industriali in lutto: è morto Orazio Carlesi

È morto Orazio Carlesi, imprenditore del mondo delle costruzioni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un profondo cordoglio in Confindustria Toscana Nord, che dagli anni settanta del secolo scorso ha costituito uno dei soci più attivi e impegnati nell’allora Unione Industriale Pratese.

Nato a Prato nel 1933, Carlesi ha svolto la gran parte della sua attività lavorativa nel settore edile, imprenditore di lungo corso molto rispettato e stimato dai colleghi. In seno all’Unione Industriale è stato proprio nella sezione edili che avviò il suo impegno associativo, divenendone presidente e occupandosi anche della Cassa edile di cui è stato poi anche consigliere.

Carlesi successivamente ha ricoperto altre importanti cariche giungendo a quella di vicepresidente dell’associazione dal 1974 al 1979, nelle tre presidenze consecutive di Lamberto Cecchi. Dopo il primo mandato di vicepresidente proprio per le sue qualità umane e imprenditoriali, lo stesso Cecchi lo volle ancora come suo vice nei bienni dal 1992 al 1993 e successivamente dal 1994 al 1995 che segnarono il suo ritorno alla presidenza dell’associazione.

Numerosi e importanti gli incarichi ricoperti da Carlesi in altri enti, spesso in rappresentanza dell’Unione: fra questi, quello di vicepresidente della Camera di commercio di Prato, della Cariprato e della Fondazione Cassa di risparmio di Prato, di cui era socio a vita; ha ricoperto anche l’incarico di consigliere del Pin, il polo universitario. Diplomato perito agrario, è stato consigliere dell’Unione agricoltori pratesi. Una carriera segnata da tanti traguardi professionali che hanno fatto di Orazio Carlesi un punto di riferimento non solo nel settore dell’edilizia, ma per la città.

Orazio Carlesi, insignito dell’onorificenza di cavaliere della Repubblica, si è sempre distinto per eccezionale rigore e dirittura, che hanno fatto di lui il soggetto d’elezione per svolgere incarichi complessi e delicati. Unanime la stima e la considerazione che ha raccolto nei vari ruoli in cui si è prodigato. Il presidente, il consiglio di presidenza e l’intera Confindustria Toscana Nord esprimono il più profondo cordoglio per la perdita di "una figura esemplare del mondo industriale e della comunità pratese".