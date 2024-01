Indennizzo per chi è stato evacuato

Una possibilità in più per le famiglie che non solo hanno subito danni all’abitazione (e possono fare richiesta di ristori) ma che sono state costrette a restare fuori di casa a causa dell’alluvione. Ad oggi sono 53 le domande di richieste danni presentate da famiglie residenti a Prato e provincia che sono state evacuate nei giorni neri di novembre e che hanno pensato autonomamente ad una situazione alternativa. Si tratta della domande arrivate alla Regione per il contributo di autonoma sistemazione. La domanda, da presentare tramite apposito servizio online messo a disposizione dell’Ufficio del Commissario all’indirizzo https://servizi.toscana.it/formulari, rappresenta il modo per avere un contributo economico forfettario in caso si sia ricorso ad una sistemazione da parenti o amici, anche per un periodo di tempo limitato a ridosso dell’emergenza. Il contributo è calcolato in funzione della composizione del nucleo familiare e della durata della sistemazione alternativa, e non va ad incidere con altri futuri indennizzi dei danni subiti. L’invito è quello di compilare entro domani il formulario, in modo da poter mettere in grado Comuni e Regione di istruire tempestivamente le pratiche e di erogare il contributo spettante.