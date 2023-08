Indagato per maltrattamenti alla mamma, in casa gli trovano 13 piante di marijuana

Poggio a Caiano (Prato), 18 agosto 2023 – I carabinieri erano andati a casa sua a Poggio a Caiano nella giornata di giovedì per notificargli un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla madre, provvedimento emesso dalla Procura di Prato nell’ambito di un procedimento in cui l’uomo risulta indagato per maltrattamenti in famiglia. La sorpresa però è stata trovare nel giardino interno tredici piante di marijuana, scoperto un po' per il forte odore che proveniva dall'area (non visibile dall’esterno), un po' per il nervosismo del 33enne.

I militari hanno così sequestrato le piante e denunciato l’uomo.