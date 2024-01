Incubo spaccate senza fine. Altri tre colpi fotocopia . Da Befana sono stati 15: "Impossibile andare avanti"

Un incubo senza fine. Una lunga scia di furti e spaccate nella notte che non accenna a fermarsi. Ebbene sì, è successo di nuovo.

La musica è la solita da diversi giorni a questa parte, tanto che quasi non sorprende più apprendere di nuove spaccate in città. L’onda lunga di delinquenza si protrae nel tempo, per la disperazione di ristoratori, negozianti e non solo. Il colpevole pare essere sempre il solito: lo si definisce "il ladro del tombino" per il modus operandi con cui agisce, che anche in occasione degli ultimi episodi accaduti nella notte fra lunedì e ieri (martedì 16 gennaio) è stato il medesimo. Per infrangere i vetri, il malintenzionato ha utilizzato un tombino.

E’ il caso, ad esempio, della "Caffetteria del Centro", dove il delinquente non è riuscito a entrare. Il fatto è accaduto attorno alle 3.30, quando l’allarme del locale è scattato al primo colpo inflitto dal ladro. Allarme che, assieme alle urla dei vicini, ha messo in fuga il criminale prima che potesse fare irruzione.

"L’allarme poi si è spento dopo 30 secondi circa – spiega uno dei titolari dell’attività di via Rinaldesca, Roberto Sorrenti – Ho scoperto il tutto alle 6.30, quando sono arrivato per aprire. Abbiamo avuto un leggero ritardo a colazione, ma per il resto abbiamo lavorato regolarmente. E’ comunque un danno, dato che il vetro mi verrà a costare attorno ai 2.000 euro. Se è la prima volta che si verifica una situazione simile? Assolutamente no: negli ultimi 15 anni sarà successo circa sette volte, di cui l’ultima tre/quattro anni fa".

Pessimo risveglio anche per Farid dell’omonimo Kebab in via di Reggiana, a cui è stato spaccato il vetro (già sistemato in tarda mattinata) fra le 7 e le 8. In questo caso, come mostrato dalle telecamere di sorveglianza, non con un tombino però, bensì con una pietra. Il ladro, arrivato in bicicletta, ha portato via quel che restava del fondo cassa, ossia qualche centinaio di euro. In totale, il danno per Farid sfiorerà i 1.000 euro. "Non ce la faccio più, per favore basta", è il messaggio lanciato dallo sconsolato titolare dell’attività. Ancora più clamoroso il caso de "Lafarmacia" di via Roma, colpita per due volte nel giro di appena di altrettante settimane. "E’ tutto piuttosto assurdo, anche perché questa farmacia si trova in una strada estremamente in vista – racconta il titolare Pietro Brandi – La prima volta, il 2 gennaio, il delinquente ha infranto il vetro della porta d’ingresso con un tombino dopo aver fatto altrettanto alla farmacia Lloyds numero 11 e si è preso il fondo cassa, quindi circa 600 euro, oltre a causare un danno da 2.000 euro. E poi è tornato la scorsa notte. Per cui dovrò nuovamente far aggiustare il vetro". Lo stesso trattamento lo ha ricevuto Pierluigi Valentini dell’omonimo negozio di moto ed e-bike di via Meoni. "Il ladro è entrato la prima volta usando un piede di porco circa 10 giorni fa, attorno alle 5, rubando una bicicletta dal valore di 6/7.000 euro. Nel secondo caso, risalente a venerdì scorso, sempre verso le 5, invece ha usato un tombino, ma non è riuscito a trafugare alcunché poiché ho messo i lucchetti a tutto, bici e moto. Contando entrambe le sue visite, mi ha causato un danno pari a quasi 20.000 euro". Infine domenica notte quando a subire lo stesso trattamento è stato "Il magazzino" di via Roncioni: il solito balordo ha spaccato la vetrata col tombino ma poi non è riuscito a entrare a causa dell’allarme.

Il numero dei colpi riusciti o tentati continua a salire a dismisura: da domenica 7 gennaio siamo a quota 15 (almeno di quelli accertati). Un dato che, a sensazione, è destinato a crescere ulteriormente.

Francesco Bocchini