Incubo infinito sulla 325. Frana a sud, le ipotesi: ‘finestre’ per i camion ma solo tra sette giorni

Un’altra giornata da incubo sulle vie di fuga da una delle zone a più alto livello di pendolarismo in Toscana, la Val di Bisenzio, dove si contano le ore per tornare alla normalità. Ore che saranno molte, dall’annuncio arrivato ieri dalla Provincia che, finalmente, ha dato una sorta di cronoprogramma sulla riapertura della Sr 325, che vede una precedenza alle necessità delle aziende. "Stimiamo che prima della fine della prossima settimana – ha dichiarato il presidente della Provincia, Simone Calamai - (intorno a giovedì o venerdì), una volta concluse le operazioni di disgaggio per la messa in sicurezza del versante, saremo in grado di aprire la strada in località Le Coste con delle ‘finestre temporali’ di circa due ore al giorno per consentire il passaggio dei mezzi pesanti delle aziende della Val Bisenzio verso Prato e di tutti i veicoli che si occupano dei rifornimenti. I passaggi saranno fatti con controllo a vista e solo dietro prenotazione concordata con la polizia municipale della Vallata". Dopodiché, ma ci sarà da aspettare almeno un’altra settimana, la strada sarà aperta a senso unico alternato anche per le autovetture.

Per i lavori di somma urgenza, per i quali la Provincia ha messo in campo un team di professionisti con importanti esperienze, la Regione ha stanziato circa 3 milioni di euro. "Un apprezzamento per la disponibilità del presidente Giani – dichiara Ilaria Bugetti, che è stata fra le prime a comunicare la notizia - che si è mosso subito con la Provincia e i Comuni per la somma urgenza e il reperimento delle risorse e si è impegnato anche per garantire il trasporto locale. Ci sarà da pensare adesso a lavorare anche alle vie alternative".

Di vie alternative ne parlano anche i sindaci della Vallata, con una nota congiunta stilata al termine di un incontro che si è tenuto ieri in Prefettura. "Nel corso della riunione di stamani abbiamo ripetuto che tutto il sistema della viabilità alternativa, su Faltugnano e Schignano, è assolutamente sotto stress e non può reggere a lungo – affermano i sindaci – al tempo stesso, mentre si lavora alla soluzione del movimento franoso alle Coste, siamo decisi a chiedere al ministero delle Infrastrutture, tramite il supporto della Regione, di attivare i provvedimenti commissariali di emergenza necessari per inserire nel piano delle opere strategiche il progetto di viabilità alternativa che garantisca, anche in futuro, da qualsiasi rischio di temporaneo isolamento le migliaia di abitanti della Val di Bisenzio e il sistema delle imprese che sono attive sul territorio". Vie alternative che anche ieri hanno fatto impazzire i tanti che si sono messi in movimento, con blocchi in entrata e in uscita (nel pomeriggio un furgone si è incastrato nel sottopassaggio di Gamberame mentre un veicolo guasto ha provocato lunghe file alla Collina). Tanto che un gruppo di utenti Facebook (Esodati della 325) ha creato una raccolta firme online per chiedere con urgenza l’asfaltatura dei 900 metri della strada che dalla Collina porta ad Albiano e a Montemurlo.

Un terno al lotto oggi per chi deve prendere il treno: sciopero nazionale sui trasporti pubblici confermato con due finestre di garanzia (ovvero, c’è la garanzia che almeno un treno nella fascia oraria indicata passi, ma non è certo che tutte le corse siano regolari) dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Resta un nodo aperto per le sorti degli studenti che in questi giorni stanno utilizzando il treno, per cui nessuno è riuscito a dare risposte certe. "Provincia e Sindaci – fanno sapere – hanno comunque chiesto, per quanto possibile, un occhio di riguardo per la Val di Bisenzio". Restano ancora incertezze sul piano per il fine settimana, che ricade nelle chiusure previste per i lavori sulla Direttissima. Probabilmente verrà ripetuto quello che è successo la scorsa settimana, orario con corse regolari, ma Rfi non si è ancora pronunciato.

Claudia Iozzelli