Incontro tra culture La via della Seta è sbarcata ai Gigli

Due culture che si incontrano scambiandosi conoscenze artistiche e culturali: è questo il senso de "La via della seta" il ciclo di eventi dedicati all’interscambio culturale tra Cina e Occidente che trova il suo palcoscenico al Centro Commerciale I Gigli. Per tre weekend estivi, da oggi al 9 luglio, dal 31 agosto al 3 settembre, in occasione della Festa dell’Amore, paragonabile al San Valentino occidentale, e il 30 settembre, per celebrare la Festa della Luna, si potrà vivere un’esperienza emozionale e immersiva tra i colori della cultura orientale. Fino al 9 luglio sarà allestita, nella piazza di Corte Lunga, una mostra di opere realizzate da artisti orientali e occidentali, che permette uno scambio dinamico di culture e tecniche di pittura. I 12 artisti che espongono sono: Julius Camilletti detto JulCam, Zhichao Wang, Annamaria Foglia, Tong Chuai, Elettra Nistri, Cinzio, Franca Cini, Ivana Gullo, Xiyu Guo, Youhong Chen, Fabrizio Da Prato.

Domenica dalle 16 alle 19 si terrà un laboratorio di scrittura cinese rivolto ai bambini, dove i più piccoli potranno assistere alla realizzazione dei loro nomi nell’antica scrittura cinese e successivamente cimentarsi nel disegnare la propria iniziale su delle pergamene. Nei successivi appuntamenti saranno ancora al centro delle attività la cultura e l’antica tradizione della Cina. Tutte i dettagli saranno pubblicati nelle prossime settimane sia sui canali social del Centro Commerciale I Gigli, che sul nuovo sito igigli.it.

All’inaugurazione del primo evento de La via della seta, giovedì scorso, era presente anche l’assessore alla cooperazione internazionale della nuova giunta del Comune di Campi Bisenzio, Concetta Pizzirusso.

Il direttore del centro commerciale Antonino D’Agostino dichiara: "Così come la via della seta nell’antichità rappresentava un collegamento tra l’Oriente e l’Occidente, questi appuntamenti vogliono promuovere l’incontro di due esperienze e culture. La comunità cinese, radicata sul nostro territorio, rappresenta un importante interlocutore per I Gigli, e con questa il progetto ’La Via della Seta’ vogliamo valorizzare la millenaria cultura di questa comunità, incentivare l’interscambio culturale e permettere a tutti i nostri visitatori di viaggiare in mondi diversi tra shopping ed emozioni artistiche".