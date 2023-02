Incontro su sanità, lavori e transizione ecologica Stasera Mercanti e Picierno a Montemurlo

Ultimi giorni per la campagna in vista delle primarie del Pd di domenica. Oggi e domani ci sono due appuntamenti promossi a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini. In particolare stasera si parlerà di "Lavori, sanità, transizione ecologica e digitale" in un incontro

con Pina Picierno, europarlamentare e vicepresidente del parlamento europeo,

e Valentina Mercanti, candidata alla segreteria regionale del Pd Toscana. Appuntamento in sala Banti

a Montemurlo (piazza della Libertà, 3), dalle 21.15. Domani invece cena a base

di tortelli con Valentina Mercanti al circolo Arci Spola D’Oro a La Briglia (via Bruno Fattori, 4). La serata inizierà alle 20.