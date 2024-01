Incontro per orientarsi nel lavoro

Informagiovani del Comune di Prato e Gigroup organizzano un momento informativo legato al lavoro e alla formazione professionale. L’appuntamento è per mercoledì 24 gennaio, dalle 14 alle 17 all’Informagiovani. E’ un modo per far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro (con particolare riferimento ai giovani del territorio pratese) e promuovere i percorsi di formazione professionale gratuiti organizzati dall’agenzia. Per quanto riguarda l’orientamento al lavoro, ci sarà l’opportunità di incontrare direttamente gli specialisti HR dell’Agenzia GiGroup per poter valutare e scegliere, tra le posizioni aperte, quella maggiormente in linea con le proprie esperienze e aspettative, nonché di conoscere i corsi gratuiti promossi dalla stessa agenzia. Sarà anche l’occasione per ricevere un orientamento mirato e dei consigli sulla ricerca attiva di lavoro. La partecipazione è gratuita ma è necessario fissare l’appuntamento.