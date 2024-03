"Incontro informativo a Vernio sul Comune Unico: possibile referendum in vista"

Seconda occasione per i cittadini di Vernio per avere informazioni sul comune unico che un comitato sta promuovendo, in un iter che, una volta raggiunto il numero necessario di firme, potrebbe portare ad un referendum. L’incontro è stamani allo Chalet di Montepiano, dalle 10 alle 13: i portavoce del comitato spiegheranno tutti i vantaggi portati dalla fusione dei tre comuni e risponderanno alle domande dei presenti. Al termine dell’incontro informativo, che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook "Comune Unico Valbisenzio" (la registrazione è visionabile anche nei giorni successivi), si potrà firmare per la richiesta di un referendum.