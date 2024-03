"Incontro a Poggio a Caiano sulla legalità e illegalità: Terra dei fuochi, terre di coscienza"

Una serata sulla legalità, ma anche sulle illegalità. Stasera alle 21.15 al teatro Ambra di Poggio a Caiano l’associazione "Diapason" ha organizzato, insieme alla parrocchia di Santa Maria del Rosario, un incontro sul tema "Terra dei fuochi, terre dei fuochi. Tra roghi di illegalità e luci di coscienza collettiva". Interverranno il giornalista di "Avvenire" Toni Mira e il vescovo di Acerra, nonché presidente della conferenza fra i vescovi campani, Antonio Di Donna. Moderatore sarà Giacomo Mari e parteciperà anche il vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli. Non è casuale la scelta di una frase, a corredo del titolo, di Giovanni Falcone, magistrato ucciso dalla mafia, che ricorda a tutti noi che "occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quello che costi, perché è in ciò che sta l’essenza della dignità umana". L’iniziativa ha il patrocinio di Regione e Provincia di Prato.